Lo scambio Pechino-Ottawa che non deve chiamarsi scambio (Di sabato 25 settembre 2021) E improvvisamente sono "liberi tutti". "Meng Wanzhou è libera di lasciare il Canada", ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia canadese ieri sera in una nota, scrivendo (almeno per ora) la parola fine alla lunga vicenda giudiziaria che ha visto coinvolta "Lady Huawei", figlia del fondatore del colosso tecnologico di Shenzen, arrestata a Vancouver il 1° dicembre 2018 con l'accusa di "di frode e cospirazione". A distanza di poche ore, come in ogni intrigo internazionale che si rispetti, Pechino liberava a sua volta i due cittadini canadesi arrestati in Cina solo 9 giorni dopo il fermo della Signora Huawei, il 10 dicembre 2018, in una evidente ritorsione. Un'accelerazione fulminea ed essenzialmente imprevedibile di una vicenda i cui risvolti opachi e fumosi (da entrambe le parti) sono ancora tutti da chiarire. Uno "scambio" in piena ...

