LIVE Spezia-Milan 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | Brahim Diaz parte dalla panchina!

(Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.35 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Gyasi, Maggiore, Antiste; Nzola. A disp.: Provedel, Zovko; Bertola, Ferrer, Kiwior; Manaj, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. All.: Thiago Motta.(4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Rebi?; Giroud. A disp.: Jungdal, T?t?ru?anu; Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia; Bennacer, Castillejo, Díaz; Leão, Pellegri. All.: Pioli. 14.30 Buonasera e benvenuti alladipartita diA. Buonasera e benvenuti allatestuale ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Spezia

Infatti, gli uomini di Simone scenderanno in campo già sapendo come è andata la sfida dell'Alberto Picco tra i rossoneri e loe, per non perdere il treno delle prime della classe, il tecnico ...In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del matchsul nostro sito.- Milan, le formazioni ufficiali(4 - 3 - 3): Zoet; Amian, NIkolaou, Hristov, S. Bastoni; ...Dopo la prima vittoria in campionato contro lo Spezia, la Juventus torna in campo all’Allianz Stadium: di fronte c’è la Sampdoria. Così Massimiliano Allegri ha parlato oggi in conferenza stampa.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 Ecco le formazioni ufficiali: Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Gyasi, Maggiore, Antiste; Nzola. A disp.: Prove ...