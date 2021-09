LIVE Canoa slalom | Mondiali 2021 in DIRETTA | Bertoncelli e De Dionigi fuori dalla finale del K1 Attesa per Giovanni De Gennaro

Leggi su oasport

(Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41: Salto di porta alla 18 per lo sloveno Srabotnik che chiude con 139.37 e non sarà in10.39: Chiude senza errori lo svizzero Werro ma è dietro a Beda con 90.37: ottavo 10.37: E’ quinto Marcello beda, veloce nele senza sbavature. Chiude con 88.82, davvero peccato per quella penalità alla porta 9 10.36: Una penalità per Beda nella prima parte 10.35: Errore alla penultima porta per lo statunitense Smolen che perde anche molto tempo ed è nono con 92.61. Ora il secondo azzurro, Marcello Beda 10.33: Il polacco Popiela non subisce penalità ma è sesto con 89.19 10.31: Un errore alla porta 9 costa caro al tedesco Hengst che chiude con 88.66 ed è terzo 10.29: Prova di spessore del tedesco Hegge che chiude con 86.25 senza penalità e balza al comando 10.27: Qualche ...