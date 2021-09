Inter e Atalanta realizzano il miglior spot per la Serie A. Potevano vincere entrambe e pareggiano giustamente (Di sabato 25 settembre 2021) Spettacolo, intensità, emozioni, errori arbitrali, il Var protagonista, gol belli, ritmo e tutto quello che apprezziamo della Premier League e delle migliori partite di Champions. Il tutto, però, in un semplice match della sesta giornata di Serie A. Inter e Atalanta, probabilmente le migliori squadre della scorsa stagione, firmano con il 2-2 del Meazza il miglior spot per la Serie A dopo i disastri con Dazn degli scorsi giorni. Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli non si sono potute vedere, per fortuna Inter-Atalanta non sconta intoppi televisivi e permette a tutti gli appassionati di godersi una partita straordinaria per gli standard del nostro campionato. Intensità a palate, tantissime conclusioni, ritmi alti e contrasti ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Spettacolo, intensità, emozioni, errori arbitrali, il Var protagonista, gol belli, ritmo e tutto quello che apprezziamo della Premier League e dellei partite di Champions. Il tutto, però, in un semplice match della sesta giornata diA., probabilmente lei squadre della scorsa stagione, firmano con il 2-2 del Meazza ilper laA dopo i disastri con Dazn degli scorsi giorni. Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli non si sono potute vedere, per fortunanon sconta intoppi televisivi e permette a tutti gli appassionati di godersi una partita straordinaria per gli standard del nostro campionato. Intensità a palate, tantissime conclusioni, ritmi alti e contrasti ...

