Inter-Atalanta | Marotta | “Azionariato popolare? Rispetto per i Zhang | la società ora è tranquilla”

"Onana? Mercato chiuso ma sappiamo che il direttore sportivo Ausilio è attivo per monitorare le possibilità. E' evidente che vengono seguiti questo o quel giocatore, ma più di tanto non posso segnalare. E' un portiere Interessante, ma non dimentichiamoci che abbiamo Handanovic". Così l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, nel pre partita del match contro l'Atalanta ai microfoni di Dazn sul tema mercato. E sulla telenovela che riguarda l'Azionariato popolare: "Azionariato popolare? Si è parlato moltissimo a livello mediatico, Cottarelli ha fatto tante dichiarazioni. L'aspetto positivo è l'amore degli appassionati dell'Inter, significa che non rimarremo mai soli. Ma c'è anche una proprietà che ha profuso centinaia di ...

