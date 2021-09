Inter-Atalanta 2-2, Dimarco: “Dispiace per il rigore sbagliato, i tifosi mi hanno rincuorato” (Di sabato 25 settembre 2021) “Il rigore sbagliato? Ho tirato così perché avevo già deciso in precedenza. Capita, anche se mi Dispiace non aver potuto far vincere la squadra. In ogni caso la curva mi ha subito rincuorato. E’ stata veramente una bella partita, i tifosi sono stati importanti. E’ un peccato però aver perso qualche punto per strada. Io cerco sempre di migliorarmi e proverò a farlo anche nei calci di rigore”. Lo ha dichiarato ai microfoni di DAZN Federico Dimarco, protagonista in negativo del penalty fallito a pochi minuti dal termine nel pareggio tra Inter e Atalanta. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) “Il? Ho tirato così perché avevo già deciso in precedenza. Capita, anche se minon aver potuto far vincere la squadra. In ogni caso la curva mi ha subito. E’ stata veramente una bella partita, isono stati importanti. E’ un peccato però aver perso qualche punto per strada. Io cerco sempre di migliorarmi e proverò a farlo anche nei calci di”. Lo ha dichiarato ai microfoni di DAZN Federico, protagonista in negativo del penalty fallito a pochi minuti dal termine nel pareggio tra. SportFace.

