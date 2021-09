Giovane escursionista precipita per 200 metri sui Sibillini e muore | il suo amico si salva e lancia l' allarme

Advertising

MONTEFORTINO - Undi 30 anni è volato in un dirupo ed è morto mentre stava percorrendo un sentiero che si trova nei pressi della cima di Pizzo Berro, sui Sibillini di Montefortino. La vittima è di ...... 23 - 09 - 21 Sono molto gravi le condizioni di un'precipitata per 200 metri oggi ... di cui non si avevano più notizie, in quanto ilavrebbe contattato i familiari.Si è appena concluso l’intervento che ha visto impegnate le squadre di terra del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata e Montefortino che, unitamente all’elisoccorso Icaro 02, hanno recuperato il ...MONTEFORTINO - Un giovane escursionista di 30 anni è volato in un dirupo ed è morto mentre stava percorrendo un sentiero che si trova nei pressi della cima di Pizzo Berro, ...