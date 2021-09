Gian Piero Gasperini: “Inter più squadra senza Lukaku, dobbiamo…” (Di sabato 25 settembre 2021) È un’Atalanta che si sta rimettendo in carreggiata quella attesa da un match di campionato difficilissimo. Sul manto erboso di San Siro, la Dea di Gian Piero Gasperini sarà ospitata dall’Inter campione d’Italia di Simone Inzaghi in una partita dal sapore di big-match. Il tecnico degli orobici ha parlato degli avversari e della propria squadra durante la conferenza stampa che precede, come di consueto, il calcio d’inizio della gara di Serie A. Parola di Gian Piero Gasperini: “Siamo fiduciosi, recuperiamo umiltà” Ecco le parole del mister dei bergamaschi prima dell’importante match di campionato contro i nerazzurri di Simone Inzaghi sul campo del Giuseppe Meazza in San Siro: “L’Inter non ha patito la partenza di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) È un’Atalanta che si sta rimettendo in carreggiata quella attesa da un match di campionato difficilissimo. Sul manto erboso di San Siro, la Dea disarà ospitata dall’campione d’Italia di Simone Inzaghi in una partita dal sapore di big-match. Il tecnico degli orobici ha parlato degli avversari e della propriadurante la conferenza stampa che precede, come di consueto, il calcio d’inizio della gara di Serie A. Parola di: “Siamo fiduciosi, recuperiamo umiltà” Ecco le parole del mister dei bergamaschi prima dell’importante match di campionato contro i nerazzurri di Simone Inzaghi sul campo del Giuseppe Meazza in San Siro: “L’non ha patito la partenza di ...

