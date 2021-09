Gf Vip 6 vs Tale e Quale Show 11 | ecco chi ha vinto la seconda gara di ascolti

Leggi su isaechia

(Di sabato 25 settembre 2021) E’ andata ieri in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 6 che ha tenuto incollati allo schermo 2.297.000 spettatori pari al 15.8% di share, perdendo quindi per la serata per il secondo venerdì consecutivo contro Rai Uno che ha trasmesso lapuntata di, il programma condotto da Carlo Conti, che ha totalizzato 3.787.000 spettatori con il 21% di share. Ilnt di Rai Uno ha visto trionfare per lavolta I Gemelli di Guidonia, con Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando che si sono posizionali rispettivamente al sesto e settimo posto. Mentre nella Casa del Gf Vip abbiamo assistito alla prima eliminazione, ovvero quella di Tommaso Eletti e al confronto tra Soleil Stasi e Gianmaria Antinolfi. Nella sfida di venerdì scorso era stato lo ...