Gasperini: “Dopo questa partita usciamo molto più consapevoli e vicini all’Inter” (Di sabato 25 settembre 2021) “usciamo da questa sfida più consapevoli e più forti”. Gasperini sorride, Dopo essere arrivato a un passo dal colpaccio che sarebbe stato il suo primo con l’Atalanta a San Siro contro l’Inter. Resta l’amaro in bocca per quel gol annullato? “Mah, ormai è normale, poi ci sono stati momenti a favore di una e dell’altra squadra. Ma è stata una bella partita, con tante occasioni: potevamo perdere e potevamo vincere. Comunque sono soddisfatto per aver visto la squadra giocare così davanti a tanta gente”. Nel secondo tempo cosa è successo? “I cambi dell’Inter hanno accelerato la loro reazione e noi siamo un po’ calati nel finale. Non siamo riusciti a tenere subito su Dimarco che ci ha messo in difficoltà, poi l’ingresso di Pasalic ha sistemato le cose”. Aveva detto che l’Atalanta è al livello ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 settembre 2021) “dasfida piùe più forti”.sorride,essere arrivato a un passo dal colpaccio che sarebbe stato il suo primo con l’Atalanta a San Siro contro l’Inter. Resta l’amaro in bocca per quel gol annullato? “Mah, ormai è normale, poi ci sono stati momenti a favore di una e dell’altra squadra. Ma è stata una bella, con tante occasioni: potevamo perdere e potevamo vincere. Comunque sono soddisfatto per aver visto la squadra giocare così davanti a tanta gente”. Nel secondo tempo cosa è successo? “I cambi dell’Inter hanno accelerato la loro reazione e noi siamo un po’ calati nel finale. Non siamo riusciti a tenere subito su Dimarco che ci ha messo in difficoltà, poi l’ingresso di Pasalic ha sistemato le cose”. Aveva detto che l’Atalanta è al livello ...

