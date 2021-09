Cavalli, mucche e campanacci invadono le vie di Bergamo: torna la transumanza - Foto e video (Di sabato 25 settembre 2021) Il passaggio nella mattinata di sabato 25 settembre per le vie del centro cittadino: ecco dove vederla nel pomeriggio e nei prossimi giorni. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 25 settembre 2021) Il passaggio nella mattinata di sabato 25 settembre per le vie del centro cittadino: ecco dove vederla nel pomeriggio e nei prossimi giorni.

Advertising

webecodibergamo : Cavalli, mucche e campanacci invadono le vie di Bergamo: torna la transumanza - Foto e video - farci_diego : @GiacomoGorini @GuidoCrosetto Infatti è noto che gli indiani siamo come i cavalli e con loro il farmaco per cavalli… - GiuseppeNava3 : @Sergio64221 Il fatto è che continuamente e pubblicamente si dice che è un farmaco per cavalli o mucche. Vero, veri… - blackis33891093 : @mirmeleontide @SkyTG24 Sei rimasto a gennaio aggiornati su questa ciofeca tossica tra l’altro non in vendita se non per cavalli e mucche - DarioGiacaz : @Gianlustella Assumere medicinali per mucche e cavalli? Molto interessante -