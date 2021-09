Anthony Joshua-Oleksandr Usyk, il Mondiale dei massimi che non ti aspetti: AJ difende le cinture contro The Cat (Di sabato 25 settembre 2021) I grandi appassionati di boxe speravano che il 2021 fosse l’anno buono per avere un unico e indiscusso Campione del Mondo dei pesi massimi, ma purtroppo l’appuntamento con il match dei sogni sarà ben che vada nel 2022. Ammesso e non concesso che Anthony Joshua e Tyson Fury riescano a regolare gli insidiosissimi avversari che si troveranno di fronte nelle prossime due settimane, uscendo illesi da sfide decisamente ardue e riuscendo così ad accordarsi senza avere più bastoni tra le ruote (leggasi Deontay Wilder nello specifico). Guarda Joshua-Usyk live su DAZN. Attiva ora Stasera (attorno alla mezzanotte italiana) toccherà ad Anthony Joshua salire sul ring per sfidare Oleksandr Usyk. Il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO sarà ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) I grandi appassionati di boxe speravano che il 2021 fosse l’anno buono per avere un unico e indiscusso Campione del Mondo dei pesi, ma purtroppo l’appuntamento con il match dei sogni sarà ben che vada nel 2022. Ammesso e non concesso chee Tyson Fury riescano a regolare gli insidiosissimi avversari che si troveranno di fronte nelle prossime due settimane, uscendo illesi da sfide decisamente ardue e riuscendo così ad accordarsi senza avere più bastoni tra le ruote (leggasi Deontay Wilder nello specifico). Guardalive su DAZN. Attiva ora Stasera (attorno alla mezzanotte italiana) toccherà adsalire sul ring per sfidare. Il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO sarà ...

