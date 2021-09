Alitalia: Fratoianni, 'Draghi non sia complice di dirigenti Ita' (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Il comportamento dei manager di Ita è semplicemente allucinante: migliaia di lavoratori e lavoratrici a casa (solo 2800 dipendenti su 10mila verrebbero riassunti), il rifiuto di applicare il contratto nazionale di lavoro e le leggi del nostro Paese, la riduzione degli stipendi fino al 50% e l'abbandono del tavolo dei negoziati con i sindacati. Un affronto ai diritti, alla dignità e al futuro di migliaia di famiglie. E questo accade in una società pubblica al 100%. E il Governo Draghi vuole continuare ad essere complice di tutto questo?". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “Non solo il Governo è stato silente, ma addirittura -aggiunge l'esponente dell'opposizione di sinistra- la maggioranza che lo sostiene ha votato in Parlamento il rinvio al prossimo 5 ottobre di una mozione ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Il comportamento dei manager di Ita è semplicemente allucinante: migliaia di lavoratori e lavoratrici a casa (solo 2800 dipendenti su 10mila verrebbero riassunti), il rifiuto di applicare il contratto nazionale di lavoro e le leggi del nostro Paese, la riduzione degli stipendi fino al 50% e l'abbandono del tavolo dei negoziati con i sindacati. Un affronto ai diritti, alla dignità e al futuro di migliaia di famiglie. E questo accade in una società pubblica al 100%. E il Governovuole continuare ad esseredi tutto questo?". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola. “Non solo il Governo è stato silente, ma addirittura -aggiunge l'esponente dell'opposizione di sinistra- la maggioranza che lo sostiene ha votato in Parlamento il rinvio al prossimo 5 ottobre di una mozione ...

In tilt per la vecchia Alitalia La vecchia Alitalia riesce ancora a mandare in tilt il paese e il mondo politico. I lavoratori di Alitalia hanno protestato contro il piano industriale di Ita, la piccola azienda che dovrebbe nascere ...

