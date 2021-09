Ajax | Onana | “Doping? Pensavo ci fosse un errore Non è vero che ho già accordo con altro club”

(Di sabato 25 settembre 2021) Il portiere dell’André, che sta scontando l’ultimo periodo della squalifica di nove mesi per, è stato intervistato dal De Telegraaf. Tema principale è stata proprio la squalifica, prima di 12 mesi e poi ridotta a 9, comminatagli a febbraio: “Non so nemmeno cosa sia la Furosemide,si trattasse di undell’UEFA“, spiega il portiere camerunense. Che poi aggiunge: “Mi è stato spiegato che è un farmaco che viene usato dalle donne dopo la gravidanza, allora ho capito. Ero appena diventato padre di André Junior, quindi era chiaro quello che poteva essere accaduto”. Il portiere classe ’96 è stato poi interrogato sul suo futuro: il suo contratto scada a giugno 2022, e sono molte le squadre interessato all’estremo difensore. “Ho avuto colloqui col Lione e ci sono stati contatti ...

...tracce di un portiere destinato a prendere l'eredità di Handanovic e la scelta era caduta su,... 'Tutto si può negoziare, sono ancora aperto all'ipotesi di un nuovo contratto con l''. Le ...La possibilità cherinnovi con l'o accetti la corte di altre squadre non viene vissuta bene sui social anche se c'è chi se ne preoccupa il giusto: 'senti un Interista: e chi se ne ...Non sembra più cosi scontato l'arrivo del portiere dell'Ajax a Milano, sponda Inter, dopo le dichiarazioni rilasciate al "De Telegraaf" ...Come spiega La Gazzetta dello Sport, gli unici due dubbi per l’Inter che oggi sfida l’Atalanta sono per i due esterni. Perché Skriniar, de Vrij e Bastoni non si toccano, cos ...