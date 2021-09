Adani su Allegri: «Mi auguro che si adegui al tempo. Ora però è troppo facile attaccarlo» (Di sabato 25 settembre 2021) Lele Adani ha parlato in un’intervista a Repubblica del suo approdo in Rai come commentatore a 90° minuto dopo la sua avventura a Sky. Parlare di calcio e commentarlo non è semplice, bisogna considerare che ci sono tifosi di 60 anni e altri di 20. Non è vero, secondo Adani che i giovani guardano solo gli highlights «Giocando tanto l’attesa non è più frenetica. Ma la Nazionale in estate ha dimostrato che la passione l’abbiamo ancora, e non solo perché abbiamo vinto: la passione della gente nelle tre gare a Roma sarebbe rimasta comunque». Intanto vedere le partite è sempre più difficile. «Il calcio nasce tra la gente, deve essere accessibile a tutti: una famiglia, per un abbonamento al calcio in tv, deve rinunciare a due cene fuori ogni mese. Quel valore va restituito con rispetto: abbiamo visto cosa voglia dire vivere il calcio senza pubblico. Il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) Leleha parlato in un’intervista a Repubblica del suo approdo in Rai come commentatore a 90° minuto dopo la sua avventura a Sky. Parlare di calcio e commentarlo non è semplice, bisogna considerare che ci sono tifosi di 60 anni e altri di 20. Non è vero, secondoche i giovani guardano solo gli highlights «Giocando tanto l’attesa non è più frenetica. Ma la Nazionale in estate ha dimostrato che la passione l’abbiamo ancora, e non solo perché abbiamo vinto: la passione della gente nelle tre gare a Roma sarebbe rimasta comunque». Intanto vedere le partite è sempre più difficile. «Il calcio nasce tra la gente, deve essere accessibile a tutti: una famiglia, per un abbonamento al calcio in tv, deve rinunciare a due cene fuori ogni mese. Quel valore va restituito con rispetto: abbiamo visto cosa voglia dire vivere il calcio senza pubblico. Il ...

