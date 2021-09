«X Factor 2021» | la giuria aggiunge un po’ di pepe

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 settembre 2021) Alla seconda puntata delle Audizioni di X Factor 2021, i giudici si scaldano e si capiscono con lo sguardo. Rispetto all'esordio, dove sembravano prendere le misure di quello che si stava per presentare sul palco di fronte a loro, stavolta Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli sanno benissimo cosa cercano e in che maniera riuscire a confezionare dei giudizi che possano riempire dei veri e propri momenti di spettacolo. Certo, gli assist non mancano: come i Garbino, duo variopinto che porta una versione rivisitata di T'appartengo di Ambra, un classico per Emma e un successo «incomprensibile» per Agnelli e Manuelito; o come Federico Castello che, in appena due note, convince la cantante di una verità che vale quasi sempre: la banda del paese forgia sempre gli artisti migliori.