Weekend tra pioggia e caldo | le previsioni meteo | che tempo farà

(Di venerdì 24 settembre 2021) L’ormai imminente fine settimana vedrà ancora una volta l’Italia spaccata in due sul fronterologico: da una parte l’anticiclone africano e dall’altra le perturbazioni atlantiche. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iL.it informa che sabato 25 settembre sarà una giornata in gran parte stabile e soleggiata su tutte le regioni. Le temperature risentiranno della presenza dell’anticiclone sub-tropicale, in Sardegna si toccheranno ancora una volta i 36°C, al Centro la colonnina di mercurio arriverà fino a 28-29°C mentre al Sud 31-33°C saranno ancora possibili in molte città. Nel fratdall’oceano Atlantico si avvincerà una forte perturbazione carica dirali, che già nel corso delle ore serali darà i suoi primi effetti al Nordovest con rovesci soprattutto in Piemonte. Sarà nella giornata di ...

