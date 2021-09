VIDEO Spezia, capolavoro Gyasi: il “palermitano” segna alla Juve ed esulta come CR7 (Di venerdì 24 settembre 2021) Emmanuel Gyasi si è preso le luci della ribalta: guarda il gol messo a segno in occasione di Spezia-Juventus Leggi su mediagol (Di venerdì 24 settembre 2021) Emmanuelsi è preso le luci della ribalta: guarda il gol messo a segno in occasione dintus

Advertising

forumJuventus : VIDEO Le due facce della Juve: Chiesa si fa in quattro e recupera il pallone che porterà al pareggio, Rabiot passeg… - Mediagol : VIDEO Spezia, capolavoro Gyasi: il “palermitano” segna alla Juve ed esulta come CR7 - friaz128 : RT @forumJuventus: VIDEO Le due facce della Juve: Chiesa si fa in quattro e recupera il pallone che porterà al pareggio, Rabiot passeggia e… - FioriEmanuele : RT @Ceruzinho: Ibra si scalda per Spezia-Milan: - RamonBustos3 : RT @forumJuventus: VIDEO Le due facce della Juve: Chiesa si fa in quattro e recupera il pallone che porterà al pareggio, Rabiot passeggia e… -