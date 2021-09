Unione industriali di Napoli, intesa con Bcp: accesso al credito, iter più rapido per le imprese associate (Di venerdì 24 settembre 2021) Rilanciare il tessuto produttivo locale, messo a dura prova dall’emergenza pandemica, e favorirne la ripresa. “E’ questo – si legge in una nota – l’obiettivo principale dell’intesa tra Unione industriali Napoli e Banca di credito Popolare (Bcp), firmata oggi, venerdì 24 settembre, dal presidente dell’Unione industriali di Napoli Maurizio Manfellotto, dal vice presidente con delega al credito e finanza Anna del Sorbo, e dal direttore generale della Banca di credito Popolare, Felice Delle Femine”. In base all’accordo, Bcp conferma la disponibilità, “già dichiarata nel protocollo d’intesa sottoscritto con l’associazione imprenditoriale il 19 maggio 2020”, a riconoscere alle imprese ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 settembre 2021) Rilanciare il tessuto produttivo locale, messo a dura prova dall’emergenza pandemica, e favorirne la ripresa. “E’ questo – si legge in una nota – l’obiettivo principale dell’trae Banca diPopolare (Bcp), firmata oggi, venerdì 24 settembre, dal presidente dell’diMaurizio Manfellotto, dal vice presidente con delega ale finanza Anna del Sorbo, e dal direttore generale della Banca diPopolare, Felice Delle Femine”. In base all’accordo, Bcp conferma la disponibilità, “già dichiarata nel protocollo d’sottoscritto con l’associazione imprenditoriale il 19 maggio 2020”, a riconoscere alle...

