Trovato morto in casa il regista Massimo Manni | si indaga per omicidio

TgLa7 : Scomparso a Milano: Giacomo Sartori trovato morto - SkyTG24 : Trovato morto Giacomo Sartori, il ragazzo che era scomparso da Milano - SkyTG24 : Roma, il regista Massimo Manni trovato morto nel suo appartamento - msn_italia : Milano, era scomparso da una settimana: Sartori trovato morto - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Massimo Manni, il regista tv trovato morto a Roma nel suo appartamento: è giallo -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto

Un regista televisivo è statoieri nel suo appartamento in zona Clodio a Roma. Si tratta di Massimo Manni 61 anni. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio sulla vicenda e il pm di turno Francesco ...Roma, 24 settembre 2021 " È mistero sulla morte del regista del La7 Massimo Manni , i l corpo 61enne è ritrovato in casa vicino a tracce di sangue. Si indaga per omicidio , il pm ha disposto l' ...È stato trovato il corpo senza vita di Giacomo Sartori ... Sono in corso accertamenti del medico legale per determinare le cause della morte, e secondo quanto appreso da fonti investigative, non si ...Il cadavere di Massimo Manni è stato trovato all'interno della camera da letto del suo appartamento a Prati, la procura ha aperto un'inchiesta per il reato di omicidio. Massimo Manni è stato trovato m ...