Traffico Roma del 24-09-2021 ore 18:30 (Di venerdì 24 settembre 2021) Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati intenso il Traffico sul Raccordo Anulare code su più tratti della carreggiata interna dalla cassie alla Salaria tra la Bufalotta e lo svincolo A24 più avanti del mare alla via Aurelia coda anche lungo la carreggiata esterna del raccordo tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana sulla via Salaria per incidente e code in uscita da Roma tra la tangenziale est e l’aeroporto della fila lenta per incidenti anche su via Trionfale altezza via Antoniano e poi su via Appia Nuova nei pressi di Quarto Miglio code per incidenti sulla Nomentana altezza via Cagliari sulla Lauren nei pressi di viale Rembrandt e su via di Torrenova altezza Prenestina incidente anche fuori Roma sulla A12 Roma-civitavecchia tra Santa Severa Civitavecchia Sud verso l’Aurelia in questo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati intenso ilsul Raccordo Anulare code su più tratti della carreggiata interna dalla cassie alla Salaria tra la Bufalotta e lo svincolo A24 più avanti del mare alla via Aurelia coda anche lungo la carreggiata esterna del raccordo tra laFiumicino e la Tuscolana sulla via Salaria per incidente e code in uscita datra la tangenziale est e l’aeroporto della fila lenta per incidenti anche su via Trionfale altezza via Antoniano e poi su via Appia Nuova nei pressi di Quarto Miglio code per incidenti sulla Nomentana altezza via Cagliari sulla Lauren nei pressi di viale Rembrandt e su via di Torrenova altezza Prenestina incidente anche fuorisulla A12-civitavecchia tra Santa Severa Civitavecchia Sud verso l’Aurelia in questo ...

