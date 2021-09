Tale e quale show 2021 | Simone Montedoro è Califano video e gallery

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nel corso della seconda puntata del 24 settembre di, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, abbiamo visto anche l’attorenei panni di Franco, con il famosissimo brano Tutto il resto è noia. La giuria delnt-varietà, formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, con “Maria De Filippi” come giudice aggiunto, ha commentato e votato quanto visto.ci aveva fatto capire già la scorsa settimana con De Gregori di avere delle buone potenzialità, ma si era dimenticato il testo. Conha dato veramente il massimo, risultando bravissimo e riuscendo a calarsi completamente nel personaggio. Bravissimo. Potete vedere ...

Advertising

trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - taleequaleshow : Vi è piaciuta l’esibizione di @pierpaolopretel? Guardala su RaiPlay ?? - taleequaleshow : Nuova edizione di Tale e Quale Show! Noi siamo pronti e voi? Un cast eccezionale, nuove esibizioni, un quarto giudi… - flawhitebread : RT @CristelDiDonato: aspetto tale e quale come i ragazzi con le vacanze di Natale - modi1968 : @ToniaPeluso ?? Grazie. Domani lo vedo. Stasera tale quale show ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tale quale

L'attore Biagio Izzo è uno dei concorrenti del programmaShow . Il programma, condotto da Carlo Conti, è in onda questa sera 24 settembre su Rai1 dalle 21:25 . Dove e quando è nato, età,...... vista l'attenzione che lo stesso Garante per i dati personali ha riservato apossibilità è: "... Prendiamo in esame un aspetto forse poco raccontato, ovvero del ruolo di potere nelsi trova ...Tale e Quale Show 2021: concorrenti, diretta e classifica seconda puntata 24 settembre: Vincenzo De Lucia quarto giudice. Riscatto per Stefania Orlando?La seconda puntata del 24 settembre di Tale e Quale Show 2021, il programma di Carlo Conti in onda nel venerdì di Rai1, ha mostrato anche l’attore e comico Ciro Priello, componente dei The Jackal, nei ...