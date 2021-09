Super Smash Bros. Ultimate svelerà a breve il combattente finale (Di venerdì 24 settembre 2021) I fan che speravano di vedere l'ultimo combattente di Super Smash Bros. Ultimate durante il Nintendo Direct dovranno aspettare ancora un po'. L'ultimo combattente di Super Smash Bros. Ultimate verrà invece rivelato la prossima settimana, il 5 ottobre, alle 16 italiane. Come per gli altri video di presentazione, il director Masahiro Sakurai fornirà una panoramica del kit del personaggio, con suggerimenti su come utilizzare il combattente. La presentazione durerà circa 40 minuti, in modo simile agli altri video di presentazione di Sakurai. Il live streaming sarà trasmesso sul canale YouTube di Nintendo. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021) I fan che speravano di vedere l'ultimodidurante il Nintendo Direct dovranno aspettare ancora un po'. L'ultimodiverrà invece rivelato la prossima settimana, il 5 ottobre, alle 16 italiane. Come per gli altri video di presentazione, il director Masahiro Sakurai fornirà una panoramica del kit del personaggio, con suggerimenti su come utilizzare il. La presentazione durerà circa 40 minuti, in modo simile agli altri video di presentazione di Sakurai. Il live streaming sarà trasmesso sul canale YouTube di Nintendo. Leggi altro...

