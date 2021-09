Star In The Star cancellato? La verità (Di venerdì 24 settembre 2021) Secondo alcune indiscrezioni, Star In The Star, il nuovo show condotto da Ilary Blasi, in onda ogni giovedì sera su Canale Cinque, potrebbe essere cancellato dai palinsesti molto prima della sua conclusione. Lo scarso successo di pubblico delle prime due puntate hanno sollevato l’ipotesi che questo programma possa presto venire interrotto. Star In The Star ha debuttato su Canale 5 la sera dello scorso 16 settembre. Il tempo di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 24 settembre 2021) Secondo alcune indiscrezioni,In The, il nuovo show condotto da Ilary Blasi, in onda ogni giovedì sera su Canale Cinque, potrebbe esseredai palinsesti molto prima della sua conclusione. Lo scarso successo di pubblico delle prime due puntate hanno sollevato l’ipotesi che questo programma possa presto venire interrotto.In Theha debuttato su Canale 5 la sera dello scorso 16 settembre. Il tempo di Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

trash_italiano : Bellissima questa idea di promuovere Star in the Star la domenica pomeriggio ?? - FIMI_IT : Altro che #ZittiEBuoni, dopo la vittoria @Eurovision la musica dei @thisismaneskin abbatte ogni barriera dominando… - DavideRTramonta : RT @BlogLiveIt: ??#StarintheStar è un flop: #Mediaset pensa già alla chiusura - FacciamoI : E' sipario su 'Star in the Star'. Il programma dall'identità incerta dalle cui maschere faceva accapponare la pelle… - MarcioHuser : Marquei como visto Star Wars: Visions - 1x4 - The Village Bride -