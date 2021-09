Scavi di Pompei, visite speciali sabato e domenica: come partecipare (Di venerdì 24 settembre 2021) Il sito archeologico di Pompei ha organizzato nelle giornate di sabato e domenica visite speciali tra gli Scavi della città: i dettagli Il 25 e il 26 settembre si celebreranno le Giornate Europee del Patrimonio. Per l’occasione molti parchi, musei e luoghi di cultura saranno protagonisti di aperture straordinarie. Quest’anno il tema sarà “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”. Anche il sito archeologico di Pompei ha organizzato visite gratuite per bambini e persone con disabilità, tuttavia è necessario acquistare il biglietto di ingresso online. Dunque grazie ad un nuovo progetto “Pompei per tutti” a cura dell’Ens, Ente Nazionale Sordi, anche i non udenti potranno prendere parte e godere di percorsi inediti tra gli ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 24 settembre 2021) Il sito archeologico diha organizzato nelle giornate ditra glidella città: i dettagli Il 25 e il 26 settembre si celebreranno le Giornate Europee del Patrimonio. Per l’occasione molti parchi, musei e luoghi di cultura saranno protagonisti di aperture straordinarie. Quest’anno il tema sarà “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”. Anche il sito archeologico diha organizzatogratuite per bambini e persone con disabilità, tuttavia è necessario acquistare il biglietto di ingresso online. Dunque grazie ad un nuovo progetto “per tutti” a cura dell’Ens, Ente Nazionale Sordi, anche i non udenti potranno prendere parte e godere di percorsi inediti tra gli ...

Advertising

donmimi : RT @mattinodinapoli: Scavi di Pompei, visite silenziose per i non udenti - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Scavi di Pompei, visite silenziose per i non udenti - LuisellaLuis : RT @mattinodinapoli: Scavi di Pompei, visite silenziose per i non udenti - mattinodinapoli : Scavi di Pompei, visite silenziose per i non udenti - ___bennyy___ : guardami come alberto Angela guarda gli scavi di pompei<33 -