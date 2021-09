Roma | via un esubero | Nzonzi a un passo dal Qatar

(Di venerdì 24 settembre 2021)- Il mercato è finito, ma Tiago Pinto sta lavorando incessantemente per liberarsi di quei giocatori rimasti a Trigoria e che non rientrano nei piani di Mourinho. I cosiddetti "esuberi" . E piano ...

Advertising

sebmes : Il tribunale di Roma ordina l'oscuramento dell'inchiesta su Durigon di #Fanpage. Il gip che firma l'atto è un ex ca… - CarloCalenda : Raggi e l'errore della gigantografia pagata con i soldi dei romani. Il Corecom: 'Spot elettorale, va rimossa'… - giusmo1 : Il tribunale di Roma ordina l'oscuramento dell'inchiesta su Durigon di Fanpage - Federnotai1 : Si è concluso il #CongressoNazionale @Federnotai 2021, tenutosi questa mattina a Roma e, contemporaneamente, via st… - paolo_r_2012 : RT @talismanogiada: @paolo_r_2012 Ma anche basta! Calenda! Sul serio! -

Ultime Notizie dalla rete : Roma via

Corriere dello Sport

Sara' la verifica per capire se la grande ammalata e' indi guarigione. Il traino di Chiesa e ... ma che ha dato confortanti segni di ripresa contro la. Il Toro di Juric mastica amaro per il ...Green pass, i sindacati: 'Obbligatorio per pubblico e... POLITICA Mario Draghi: 'Il 77% degli ... Inoltre, ci sono problemi di fattibilità legati alla somministrazione perendovenosa prevista ...Si tratte di quelle di Rui Patricio, Mkhitaryan, Abraham e Shomurodov Sono partite le aste per le maglie della Roma, con il logo UNHCR Italia, indossate da Rui Patricio, Mkhitaryan, Abraham e Shomurod ...ROMA, 24 SET - Il travolgente Fratto_X del duo Leone d'oro alla carriera Antonio Rezza e Flavia Mastrella. La prima romana di Pandora della compagnia Teatro dei Gordi e Tvatt di Luigi Morra e poi Vale ...