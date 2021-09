Referendum cannabis, Comuni in ritardo sui certificati elettorali. Cappato: “Governo responsabile del sabotaggio se non interviene” (Di venerdì 24 settembre 2021) Il Referendum sulla cannabis rischia di saltare. Peggio. Come ha scritto nel pomeriggio Marco Cappato: “Rischia di essere sabotato“. Nonostante il successo di partecipazione nella raccolta firme – il traguardo delle 500mila adesioni è stato raggiunto in una settimana – ora l’iniziativa promossa, tra gli altri, dall’Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale e dai Radicali, è sul punto di fallire. Il motivo è molto semplice: a differenza degli altri Referendum, per i quali c’è tempo fino al 31 ottobre per raccogliere le firme, la scadenza per quello sulla cannabis legale è stata fissata il 30 di settembre. Ma molti Comuni, che hanno l’obbligo di consegnare i certificati elettorali dei firmatari entro 48 ore dalla richiesta del comitato promotore, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Ilsullarischia di saltare. Peggio. Come ha scritto nel pomeriggio Marco: “Rischia di essere sabotato“. Nonostante il successo di partecipazione nella raccolta firme – il traguardo delle 500mila adesioni è stato raggiunto in una settimana – ora l’iniziativa promossa, tra gli altri, dall’Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale e dai Radicali, è sul punto di fallire. Il motivo è molto semplice: a differenza degli altri, per i quali c’è tempo fino al 31 ottobre per raccogliere le firme, la scadenza per quello sullalegale è stata fissata il 30 di settembre. Ma molti, che hanno l’obbligo di consegnare idei firmatari entro 48 ore dalla richiesta del comitato promotore, hanno ...

TgLa7 : Cannabis: referendum, raggiunte le 500 mila firme - robertosaviano : Ecco la #LegalizzazioneAntimafia che aspettavamo. Il proibizionismo fa male a noi e rende forti le mafie, in poche… - Corriere : ?? Il proibizionismo non ha funzionato: la droga leggera circola e fa ricche le mafie - legalizzas : RT @Blowjoint: “A venerdì mattina, a fronte di 545.394 certificati digitali richiesti con 37.300 email certificate inviate ai comuni (ogni… - fattoquotidiano : Referendum cannabis, Comuni in ritardo sui certificati elettorali. Cappato: “Governo responsabile del sabotaggio se… -