Preghiera della sera del 24 Settembre 2021: “Signore stammi vicino” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Signore stammi vicino”, questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 settembre 2021) “”, questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per ringraziarlo di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata che giunge al termine. Invochiamo la clemenza del Padre perché in questa notte ci protegga da tutti gli L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

lilisegunda : RT @AssisiFans: O Gesù salvatore, luce vera del mondo, accogli le primizie della nostra preghiera. Risveglia in noi la fede, la speranza,… - checchinato_j : Ecco qui il nuovo Diacono! Grazie dei vostri buoni pensieri e della preghiera! - Elisa34012803 : RT @GiuseppePiu1: @ilariomaiolo @MariaDery5 @Elisa34012803 @nuvola1000 @emmpad2 @LeneLepre @Mara55607978 @BGrisafi @LicitraCarmela @PeterWo… - gastaldi_jacopo : Spero nell'aiuto della preghiera inoltre non capisco cosa mi viene. Spero niente di cattivo forse solo mia nonna ch… - vivranda : Ultimamente i messaggi fra me e @Carmen2390 sono peggio di quelli che mi arrivano nel gruppo della cresima 'ci sei… -