Pioli: 'Vorrei tempo effettivo, time - out e niente passaggi indietro dopo la metà campo' (Di venerdì 24 settembre 2021) Sfida i migliori fantallenatori al fantacampionato Nazionale di Magic Gazzetta, la classifica generale parte il 25 settembre! Avete ancora tempo, ma fate in fretta! In palio un montepremi da 260.000 . Leggi su gazzetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Sfida i migliori fantallenatori al fantacampionato Nazionale di Magic Gazzetta, la classifica generale parte il 25 settembre! Avete ancora, ma fate in fretta! In palio un montepremi da 260.000 .

Advertising

AndreaZeoli : RT @424BasilStreet: Vorrei leggere un'analisi ragionata sul perché sarebbe utile o non utile la proposta di Pioli di vietare il ritorno nel… - somethingleft : Non ti sbagli affatto caro @dariopergolizzi si finirebbe per comprimere maggiormente gli spazi e limiteremmo il gio… - 424BasilStreet : Vorrei leggere un'analisi ragionata sul perché sarebbe utile o non utile la proposta di Pioli di vietare il ritorno… - a_olivares_97 : Prima di sentire la conferenza di un top allenatore vorrei ribadire che l'allenatore della squadra campione d'inver… - ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: Stefano #Pioli ?? Non contano i minuti di gioco, ma la 'qualità' di quei minuti... Vorrei sia tempo effettivo che time out. E… -