Paola Severino nominata dal governo (su proposta di Brunetta) presidente della Sna

(Di venerdì 24 settembre 2021) La indica Renatoma la nomina ilDraghi. L’ex ministroGiustizia,assume la presidenzaScuola Nazionale dell’amministrazione. Durata di quattro anni, incarico a titolo gratuito. Già viceLuiss Guido Carli ma anchedel Comitato scientifico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E’ rappresentante specialePresidenza Osce. Il suo nome è tuttavia legato alla legge che porta il suo nome. E’ la legge che prevede la decadenza automatica per parlamentari, amministratori locali dopo la sentenza di condanna. Ha valore retroattivo. E’ la legge che ha portato all’uscita di Silvio Berlusconi dalle istituzioni, alla sua decadenza da senatore. E per ...

- UniLUISS : Il Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione,…

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ha nominato la professoressa presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione (Sna). Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che "l'incarico avra' la durata di 4 anni e sara' svolto a titolo gratuito. L'ex ministro della Giustizia nominata alla presidenza della Scuola di Amministrazione Nazionale. La sua legge, dettata dallo spirito del tempo, portò alla decadenza di Berlusconi dalla carica di senatore.