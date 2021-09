Nintendo Switch Online: i giochi Nintendo 64 potrebbero andare a 50Hz in Europa, report – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 24 settembre 2021) I giochi Nintendo 64 che saranno disponibili su Nintendo Switch Online potrebbero andare a 50Hz in Europa, invece di 60Hz, secondo un report.. I giochi Nintendo 64 in arrivo su Nintendo Switch Online potrebbero andare a 50Hz in Europa, invece di 60Hz come quelli USA. Questo è quanto segnalato da un report. Ecco quanto sappiamo. Come indicato da @Volvagia224 su Twitter, lo stream UK del Nintendo Direct di ieri, dove hanno annunciato l’arrivo dei nuovi ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 24 settembre 2021) I64 che saranno disponibili suin, invece di 60Hz, secondo un.. I64 in arrivo suin, invece di 60Hz come quelli USA. Questo è quanto segnalato da un. Ecco quanto sappiamo. Come indicato da @Volvagia224 su Twitter, lo stream UK delDirect di ieri, dove hanno annunciato l’arrivo dei nuovi ...

Advertising

NintendoItalia : Lasciati guidare dalle tue convinzioni in #TriangleStrategy, in arrivo su #NintendoSwitch il 04/03/2022. Preordina… - Gamestime_Fano : RIENTRO USATO TOP! NINTENDO SWITCH OTTIME CONDIZIONI A 219€ - AkibaGamers : KOEI TECMO GAMES annuncia che Touken Ranbu Warriors arriverà anche in Europa su Nintendo Switch in formato digitale… - MatteoPerini5 : RT @PokeMillennium: Kirby e la terra perduta annunciato per Nintendo Switch Articolo di @MatteoPerini5 #PokemonMillennium #Kirby #NintendoD… - SharkITA79 : Se quanto leggo sui titoli N64 in attivo su Switch si rivelasse vero, Nintendo non solo è puttana ma è anche la più… -