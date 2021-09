Napoli, duello di mercato con l’Inter per Onana: Meret alla finestra (Di venerdì 24 settembre 2021) Come si suol dire: il calciomercato non dorme mai. Anche a campionato inoltrato le trattative vanno avanti, anche perché vi sono parecchie situazioni contrattuali che interessano e non poco i vari club. Tra queste ad esempio vi è Onana. Il portiere dell’Ajax è finito ormai ai margini del progetto tecnico della squadra olandese. Di certo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Come si suol dire: il calcionon dorme mai. Anche a campionato inoltrato le trattative vanno avanti, anche perché vi sono parecchie situazioni contrattuali che interessano e non poco i vari club. Tra queste ad esempio vi è. Il portiere dell’Ajax è finito ormai ai margini del progetto tecnico della squadra olandese. Di certo L'articolo

Advertising

MundoNapoli : Tutto Sport: duello tra Napoli ed Inter per un portiere camerunense - Mercato_SerieA : Inter e Napoli, che duello. Per il primato ma non solo: il punto su Onana - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #australiani2021 Le donne più veloci del mondo: riparte da Napoli il duello, des… - Torrenapoli1 : Politano Largo a destra vince il duello con StrygerLarsen nelle 2 fasi Ormai un fattore nel Napoli Stasera si sacr… -