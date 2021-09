Minori maltrattati, presentato il progetto “Non vedo, non sento, non parlo” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – È stato presentato questa mattina, presso l’aula Consiliare di Palazzo Mosti a Benevento, il progetto regionale “Non vedo, non sento, non parlo”, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa Minorile e promosso dalla cooperativa sociale “La Goccia” di Avellino, in qualità di soggetto capofila, nel bando “Ricucire i sogni – Iniziativa a favore dei Minori vittime di maltrattamento”. Tale progetto rientra tra i 18 finanziati, a fronte dei 218 presentati. La cooperativa sociale “La Piccola Perla” di Apice, come partner locale, ha organizzato la conferenza stampa per presentare le azioni che coinvolgono tutte le province campane attraverso un vasto partenariato composto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – È statoquesta mattina, presso l’aula Consiliare di Palazzo Mosti a Benevento, ilregionale “Non, non, non”, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativale e promosso dalla cooperativa sociale “La Goccia” di Avellino, in qualità di soggetto capofila, nel bando “Ricucire i sogni – Iniziativa a favore deivittime di maltrattamento”. Talerientra tra i 18 finanziati, a fronte dei 218 presentati. La cooperativa sociale “La Piccola Perla” di Apice, come partner locale, ha organizzato la conferenza stampa per presentare le azioni che coinvolgono tutte le province campane attraverso un vasto partenariato composto ...

