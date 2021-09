Michela Coppa è mamma e il nome scelto per la figlia è raro

(Di venerdì 24 settembre 2021)è diventataper la prima volta. Primaper l’ex Letterina di Passaparola che per la sua bimba haundavvero originale, unper niente comune. Tra le stories diieri c’erano tutti i dettagli, dalla cameretta della piccolina all’arrivo in ospedale perché le si erano rotto le acque.stanno bene e sono innamorate, così scrive la bellissimache poco fa ha pubblicato la foto con la piccolina tra le braccia, attaccata al seno. La prima a commentare è stata Paola Turani, anche lei in dolce attesa, anche lei attende da un giorno all’altro la nascita del suo piccolino. Nessuno rivela più ildei ...

è diventata mamma ! Nelle scorse ore, la conduttrice ha dato alla luce la sua prima figlia, avuta insieme al compagno Christian. Una gioia immensa per lei, che condivide sui social il ...Per l'ex letterina e il compagno Cristian Mila si tratta della prima ...Davvero originale il nome scelto da Michela Coppa per la prima figlia. L'ex Letterina ha raccontato anche un po' di dettagli prima e dopo le doglie ...L'ex letterina Michela Coppa è diventata mamma per la prima volta e l'ha annunciato tramite i social, ecco come si chiama sui figlia ...