“Mattino Cinque” | meringhe al frutto della passione di Samya

Samya Abbary, l'attrice marocchina che propone, all'interno di Mattino Cinque, le sue ricette, quest'oggi ha proposto la ricetta di un dessert raffinato e semplice, da preparare per un dopo cena 'dolcissimo'. Ecco le meringhe al frutto della passione. Ingredienti e procedimento. Ingredienti 120 g zucchero, 4 albumi, 120 g zucchero a velo, sale 4 frutti della passione, 200 g cioccolato bianco, 300 g formaggio spalmabile, 4 cucchiai latte condensato, 4 fogli di colla di pesce Procedimento meringhe: in una ciotola mettiamo gli albumi con un pizzico di sale e lo zucchero semolato. Montiamo con le fruste e, quando gli albumi sono ben montati, aggiungiamo lo zucchero a velo, poco per volta, continuando a montare. Sulla ...

