LIVE Ciclismo, Mondiali U23 in DIRETTA: tre corridori all'attacco, gruppo a 4? (Di venerdì 24 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 Fase di corsa molto stabile, a breve si entrerà nel circuito. 14.52 4'30" di vantaggio per gli attaccanti. 14.49 Il terzetto davanti è formato sempre da Gleb Karpenko (Estonia), Logan Currie (Nuova Zelanda) e Adam Ward (Irlanda). 14.46 120 chilometri all'arrivo. 14.43 Aumenta oltre i 3'30" il margine. 14.41 A fare il lavoro sporco per l'Italia c'è sempre Marco Frigo. 14.38 Sale oltre i 3? il vantaggio dei tre fuggitivi. 14.35 Altre cadute in gruppo, un percorso davvero molto insidioso. 14.33 Riassorbito lo slovacco all'inseguimento. Nel frattempo caduta per il belga Fabio Van den Bossche. 14.30 Italia già nella parte avanzata del gruppo, a tirare c'è Marco Frigo. 14.26 Al comando Gleb Karpenko (Estonia), Logan Currie (Nuova Zelanda) e Adam Ward (Irlanda). Lo slovacco ...

