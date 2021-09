Lega, il capo della “Bestia” Luca Morisi lascia la guida dei social (Di venerdì 24 settembre 2021) È uno degli artefici della “Bestia” salviniana, che ha portato la pagina Facebook del leader del Carroccio dai 18mila follower del 2014 agli otre 4 milioni del 2021. A ottobre scorso aveva fatto ingresso nella segretaria allargata del “Capitano”, oggi però Luca Morisi ha deciso di lasciare la gestione dei social della Lega. “Non c’è alcun problema politico, in questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po’ di tempo per questioni famigliari”, ha comunicato ai parlamentari leghisti in una lettera di congedo. Il suo addio segna la fine di un’era: fu lui a intuire il potenziale di espansione del segretario del partito sui canali social, intercettando nei temi che più incendiavano i sostenitori leghisti – “l’invasione” dei ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 settembre 2021) È uno degli artefici” salviniana, che ha portato la pagina Facebook del leader del Carroccio dai 18mila follower del 2014 agli otre 4 milioni del 2021. A ottobre scorso aveva fatto ingresso nella segretaria allargata del “Capitano”, oggi peròha deciso dire la gestione dei. “Non c’è alcun problema politico, in questo periodo ho solo la necessità di staccare per un po’ di tempo per questioni famigliari”, ha comunicato ai parlamentari leghisti in una lettera di congedo. Il suo addio segna la fine di un’era: fu lui a intuire il potenziale di espansione del segretario del partito sui canali, intercettando nei temi che più incendiavano i sostenitori leghisti – “l’invasione” dei ...

Advertising

Sebla991 : @animaleuropeRMP @seguitemi2021 Un Ferrarese dovrebbe avere in famiglia almeno una vittima del fascismo, magari un… - DSant65 : La #Lega perde il capo della ‘Bestia’: Luca #Morisi lascia la guida dei canali social di #Salvini. La lettera: “Ho… - gigicalesso : RT @crlggg: Lega, via Morisi, capo della Bestia. A disagio nel governo ma anche tra i No Vax - vincenzolambia4 : RT @crlggg: Lega, via Morisi, capo della Bestia. A disagio nel governo ma anche tra i No Vax - crlggg : Lega, via Morisi, capo della Bestia. A disagio nel governo ma anche tra i No Vax -