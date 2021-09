Le lacrime al traguardo e la festa sul podio | Baroncini | che oro!

(Di venerdì 24 settembre 2021) Filippovince il Mondiale Under 23 a Leuven, in Belgio. L'atleta di Massa Lombarda, che ai recenti Europei di Trento aveva vinto l'argento, passerà professionista con la Trek - Segafredo con ...

Filippo Baroncini vince il Mondiale Under 23 a Leuven, in Belgio. L'atleta di Massa Lombarda, che ai recenti Europei di Trento aveva vinto l'argento, passerà professionista con la Trek - Segafredo con ......linea con uno scatto a 5 chilometri dal, che gli ha permesso di anticipare il resto dei corridori. Secondo posto per l'eritreo Girmay a 2 , che ha regolato il gruppo dei migliori....Filippo Baroncini è sul tetto del mondo. Il ciclista di Massa Lombarda toglie dal cilindro un’azione da esperto e si mette addosso la maglia iridata di campione del mondo di ciclismo U23 sul traguardo ...Il patron granata commosso nell’accogliere il team e lo staff alll’Immergas: «Ho rimesso lo stesso abito di due anni fa» ...