La Cina ha reso illegali tutte le transazioni con criptovalute (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo ha deciso la Banca Centrale cinese, e l'annuncio ha provocato una grossa svalutazione del bitcoin e delle altre monete virtuali Leggi su ilpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Lo ha deciso la Banca Centrale cinese, e l'annuncio ha provocato una grossa svalutazione del bitcoin e delle altre monete virtuali

Advertising

ilpost : La Cina ha reso illegali tutte le transazioni con criptovalute - wenreveal : @crypto_gateway oh lu NOTIZIA BOMBA la cina ha reso le crypto illegali!! VENDETE TUTTO è un'ultima notizia appena… - infoiteconomia : La Cina non è terra di Bitcoin. La Banca centrale ha reso illegali le transazioni con criptovalute - Valerio_Berra : Non è un mercato per cuori deboli ?? La Cina non è terra di Bitcoin. La Banca centrale ha reso illegali le transazi… - PMO_W : RT @OttobreInfo: La Cina non è terra di Bitcoin. La Banca centrale ha reso illegali le transazioni con criptovalute -