Kerem Bürsin a Verissimo: “Hande è bellissima ed è eccezionale”, ufficializza il loro amore (Di venerdì 24 settembre 2021) Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 25 settembre anche Kerem Bürsin, l’attore protagonista di Love is in the air. A differenza di altri lui ha voluto confermare la sua storia d’amore con la collega Hande Erçel. Una lunga intervista nello studio di Silvia Toffanin in cui non sono mancate le dichiarazioni d’amore. Si sono ovviamente incontrati sul set e hanno deciso insieme di rendere pubblica la loro storia. Il desiderio di Kerem Bürsin e Hande Erçel è di vivere il loro rapporto senza nascondersi, in piena libertà perché si sono scelti. La scintilla è scoccata dopo un po’ di tempo, al principio erano solo amici, erano attenti a non andare oltre per rispetto al lavoro che stavano svolgendo, poi è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 settembre 2021) Tra gli ospiti didi sabato 25 settembre anche, l’attore protagonista di Love is in the air. A differenza di altri lui ha voluto confermare la sua storia d’con la collegaErçel. Una lunga intervista nello studio di Silvia Toffanin in cui non sono mancate le dichiarazioni d’. Si sono ovviamente incontrati sul set e hanno deciso insieme di rendere pubblica lastoria. Il desiderio diErçel è di vivere ilrapporto senza nascondersi, in piena libertà perché si sono scelti. La scintilla è scoccata dopo un po’ di tempo, al principio erano solo amici, erano attenti a non andare oltre per rispetto al lavoro che stavano svolgendo, poi è ...

Ultime Notizie dalla rete : Kerem Bürsin 'Love is in the air', le anticipazioni: nozze a rischio: manca lo zucchero! Enrico Casarini ? Tutte le trame e le anticipazioni di "Love is in the air" La decisione improvvisa di sposarsi subito ha gettato nel caos il mondo intorno a Eda (Hande Erçel) e Serkan (Kerem Bursin). Non è facile adeguarsi alle prescrizioni imposte per il matrimonio tradizionale che nonna Semiha (Aysegul Issever) ha richiesto come condizione necessaria per acconsentire alla ...

Love is in the air: KEREM BURSIN (Serkan) a VERISSIMO sabato 25 settembre! Ci siamo! L'attesissima intervista a Kerem Bürsin sta arrivando. Le nuove anticipazioni ufficiali di Verissimo per il prossimo weekend indicano che l'amatissimo interprete di Serkan Bolat in Love is in the air sarà ospite di Silvia ...

