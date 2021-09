John Elkann «Una Ferrari a guida autonoma sarebbe triste»

(Di venerdì 24 settembre 2021) Una. Lo spirito dellaè proprio quello di poterlare . In un mondo in cui l'autonomia andrà a colonizzare una gran parte della nostra mobilità il ...

Parole e musica di, presidente del Marchio di Maranello . Le Rosse sono l'icona dell'auto sportiva e il presidente anche Stellantis, all'Italian Tech Week, ha parlato chiaro. Vivaddio. ...Musk ha dialogato sui temi più importanti per il futuro con, presidente e amministratore delegato di Exor, presidente di Stellantis e di Ferrari. I due hanno raccontanto anche i momenti ...“Una Ferrari a guida autonoma sarebbe triste. Lo spirito della Ferrari è proprio quello di poterla guidare. In un mondo in cui l’autonomia andrà a colonizzare una gran parte della nostra mobilità il v ...Nell'incontro con John Elkann durante l'Italian Tech Week il visionario americano ha raccontato le difficoltà affrontate da Tesla tra energia pulita, guida autonoma e nuove tecnologie ...