Incendio di Montemurlo, azienda distrutta. Tetto crollato e aria irrespirabile (Di venerdì 24 settembre 2021) Montemurlo (Prato), 24 settembre 2021 - Il giorno dopo ci sono solo fumo e distruzione : dramma a Montemurlo, nella frazione di Oste , dove si trovano molte aziende del tessile. Una di queste, che si ... Leggi su lanazione (Di venerdì 24 settembre 2021)(Prato), 24 settembre 2021 - Il giorno dopo ci sono solo fumo e distruzione : dramma a, nella frazione di Oste , dove si trovano molte aziende del tessile. Una di queste, che si ...

Advertising

emergenzavvf : Dalle 22:20 squadre #vigilidelfuoco, anche da Firenze e Pistoia, sono impegnate nel comune di #Montemurlo (PO) per… - emergenzavvf : #Prato, sotto controllo l’#incendio dei tre capannoni industriali specializzati nella sfilacciatura dei tessuti a M… - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: L'incendio di Montemurlo: gravissimi danni per azienda tessile, tetto crollato - qn_lanazione : L'incendio di Montemurlo: gravissimi danni per azienda tessile, tetto crollato - brius : RT @emergenzavvf: Dalle 22:20 squadre #vigilidelfuoco, anche da Firenze e Pistoia, sono impegnate nel comune di #Montemurlo (PO) per lo spe… -