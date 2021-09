Il romanticismo non è per tutti (Di venerdì 24 settembre 2021) Perché ? Troppo faticoso avere cura, cibare di attenzioni e vivere dei sorrisi di qualcun altro. Troppo amore da dare per ricevere in cambio “soltanto” amore. Facciamo un passo indietro. Il romanticismo è uno stile di vita, un modo di pensare e vedere le cose. Esistono vari modi di osservare la vita, vari modi di viverla, nella mia c’è romanticismo. È come un paio di occhiali che mi fa vedere le cose diversamente o meglio sotto un’altra ottica dal normale. Due giorni fa è stato il mio anniversario di matrimonio e come ogni anno cerchiamo di ritagliarci del tempo per noi, dedicarci dei momenti, un pensiero e delle parole più profonde. Lo facciamo anche durante l’anno senza date e scadenze ma proprio due giorni fa seduta al tavolo di un ristorante con mio marito ci siamo trovati a ragionare sul ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 24 settembre 2021) Perché ? Troppo faticoso avere cura, cibare di attenzioni e vivere dei sorrisi di qualcun altro. Troppo amore da dare per ricevere in cambio “soltanto” amore. Facciamo un passo indietro. Ilè uno stile di vita, un modo di pensare e vedere le cose. Esistono vari modi di osservare la vita, vari modi di viverla, nella mia c’è. È come un paio di occhiali che mi fa vedere le cose diversamente o meglio sotto un’altra ottica dal normale. Due giorni fa è stato il mio anniversario di matrimonio e come ogni anno cerchiamo di ritagliarci del tempo per noi, dedicarci dei momenti, un pensiero e delle parole più profonde. Lo facciamo anche durante l’anno senza date e scadenze ma proprio due giorni fa seduta al tavolo di un ristorante con mio marito ci siamo trovati a ragionare sul ...

