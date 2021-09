"I pm della Trattativa con fare moraleggiante hanno preteso di fare gli storici" (Di venerdì 24 settembre 2021) In questi anni, per aver “osato” criticare l’impostazione dell’inchiesta sulla Trattativa Stato-mafia si è preso gli appellativi di giustificazionista o, addirittura, negazionista. Ora che c’è un giudice che quell’inchiesta l’ha completamente smontata - spazzando via anche la sentenza di primo grado - Giovanni Fiandaca, noto e apprezzato giurista, professore emerito di diritto penale all’Università di Palermo, naturalmente non cambia idea. Anzi, intervistato da Huffpost, ribadisce: “Le indagini andavano archiviate prima di iniziare il processo”. Ieri la corte d’Appello di Palermo ha assolto dall’accusa di minaccia a un corpo dello Stato gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri. In primo grado avevano avuto condanne pesanti. La sconfitta dell’accusa è chiara. E Fiandaca non è tenero con i pm che, “con un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) In questi anni, per aver “osato” criticare l’impostazione dell’inchiesta sullaStato-mafia si è preso gli appellativi di giustificazionista o, addirittura, negazionista. Ora che c’è un giudice che quell’inchiesta l’ha completamente smontata - spazzando via anche la sentenza di primo grado - Giovanni Fiandaca, noto e apprezzato giurista, professore emerito di diritto penale all’Università di Palermo, naturalmente non cambia idea. Anzi, intervistato da Huffpost, ribadisce: “Le indagini andavano archiviate prima di iniziare il processo”. Ieri la corte d’Appello di Palermo ha assolto dall’accusa di minaccia a un corpo dello Stato gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno e il senatore Marcello Dell’Utri. In primo grado avevano avuto condanne pesanti. La sconfitta dell’accusa è chiara. E Fiandaca non è tenero con i pm che, “con un ...

riotta : Trattativa Stato-Mafia non innesca condanne. Tutti assolti. Anni di bailamme e linciaggi ad personam in naftalina.… - ilfoglio_it : Il bluff della Trattativa stato-mafia. Un saggio di Giovanni Fiandaca, tra i più autorevoli studiosi di Diritto pen… - matteosalvinimi : Felice per l’assoluzione di chi ha servito lo Stato ed è stato ingiustamente accusato per anni. Ennesima prova del… - FabPozz : RT @Enrico__Costa: Processo “trattativa”: Travaglio sul Fatto “sarà avvincente leggere le motivazioni della sentenza” Ingroia “aspettiamo d… - AngiolinaRuta : RT @LucillaMasini: 'La trattativa Stato-mafia ci fu, ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Utri. Condannat… -