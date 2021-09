Green pass per discoteche e concerti, Sileri: “Soluzione a breve” (Di venerdì 24 settembre 2021) “La strada ormai è segnata per le riaperture e questo è indubbio. Il Green pass consentirà riaperture” di discoteche, concerti e altri eventi. Lo ha detto a ‘TimeLine’ su Sky Tg24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “Riusciremo a dimostrare, ne sono convinto, che con il Green pass queste attività sono sicure. Perché – ha affermato il sottosegretario – si è diffusa un’idea sbagliata che la discoteca o il concerto siano mezzi di diffusione del virus. Questo poteva essere vero forse un anno fa, oggi con il Green pass, con un accesso controllato, e credo che il pass sia ancora meglio del controllo della temperatura, queste attività si possano fare. Garantisco – ha annunciato – che a breve ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 settembre 2021) “La strada ormai è segnata per le riaperture e questo è indubbio. Ilconsentirà riaperture” die altri eventi. Lo ha detto a ‘TimeLine’ su Sky Tg24 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. “Riusciremo a dimostrare, ne sono convinto, che con ilqueste attività sono sicure. Perché – ha affermato il sottosegretario – si è diffusa un’idea sbagliata che la discoteca o il concerto siano mezzi di diffusione del virus. Questo poteva essere vero forse un anno fa, oggi con il, con un accesso controllato, e credo che ilsia ancora meglio del controllo della temperatura, queste attività si possano fare. Garantisco – ha annunciato – che a...

