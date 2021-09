"Grande Fratello Vip" nella notte tra Manuel e Lulu scatta il primo bacio (Di venerdì 24 settembre 2021) È calata la notte nella Casa del 'Grande Fratello Vip' e quasi tutti dormono. Stretti l'uno all'altro sotto le coperte, Manuel e Lulù si danno il loro primo bacio. Dopo giorni di tenerezze e coccole ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 settembre 2021) È calata laCasa del 'Vip' e quasi tutti dormono. Stretti l'uno all'altro sotto le coperte,e Lulù si danno il loro. Dopo giorni di tenerezze e coccole ...

Advertising

GrandeFratello : Aldo Montano è uscito dalla Casa di Grande Fratello per importanti impegni istituzionali presi precedentemente. Il… - trash_italiano : Tale e Quale Show 2020 3.524.000 18,90% 2021 3.969.000 22,50% Grande Fratello Vip 2020 2.440.000 14,77% 2021 2.001.000 14,70% - trash_italiano : Jo Squillo partita con le migliori intenzioni indossando il niqab. Ma poi è terminata con Jo: 'ma come fanno a viv… - zazoomblog : Grande Fratello Vip 2021: scatta il bacio tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù – Video - #Grande #Fratello #20… - aleegriffin03 : RT @SaraSanfi: Grande fratello non riavrai mai tutto questo mi dispiace dirtelo ma è così per tanti motivi che noi conosciamo ma che tu hai… -