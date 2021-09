Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni di oggi 24 settembre 2021: ospiti e nomination della quarta puntata (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto pronto per un’altra e imperdibile puntata del Grande Fratello Vip, il reality che ha preso il via solo poche settimane fa e che sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tantissimi i concorrenti nella casa più spiata d’Italia, tra primi legami che nascono e prime accese polemiche, in un’edizione che si preannuncia essere ricca di sorprese, emozioni e colpi di scena. Ma cosa succederà stasera in prima serata? Chi verrà eliminato e dovrà abbandonare il gioco così presto? Grande Fratello Vip, anticipazioni 24 settembre: chi è in nomination Tommaso Eletti, il giovane che abbiamo imparato a conoscere a Temptation Island e che aveva tanto fatto parlare di sé, nella scorsa settimana è finito dritto in nomination dopo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto pronto per un’altra e imperdibiledelVip, il reality che ha preso il via solo poche settimane fa e che sta già appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tantissimi i concorrenti nella casa più spiata d’Italia, tra primi legami che nascono e prime accese polemiche, in un’edizione che si preannuncia essere ricca di sorprese, emozioni e colpi di scena. Ma cosa succederà stasera in prima serata? Chi verrà eliminato e dovrà abbandonare il gioco così presto?Vip,24: chi è inTommaso Eletti, il giovane che abbiamo imparato a conoscere a Temptation Island e che aveva tanto fatto parlare di sé, nella scorsa settimana è finito dritto indopo ...

