Di Marzio | ” Anguissa grandissimo acquisto Osimhen straripante Finalmente anche al Nord danno importanza al Napoli”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Gianni Diex allenatore delha esaltato la squadra di Spalletti. Per Dil’arrivo diè stato un capolavoro di mercato, una trattativa che ha fatto impallidirela Juventus. DIESALTA ILDI SPALLETTI Gianni Diex allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato dapiu.com: “La Juventus dopo aver visto ilieri sera si sarà chiesta da dove siano usciti i calciatori.? Ne abbiamo decantato le qualità fin da prima che arrivasse, grande giocatore preso per pochi soldi e con un riscatto. Peraltro lui per venire asi è abbassato ...

Advertising

napolipiucom : Di Marzio: ' Anguissa grandissimo acquisto. Osimhen straripante. Finalmente anche al Nord danno importanza al Napol… - mrandroid02 : Di Marzio: 'Osimhen è straripante. Anguissa? Grandissimo acquisto' - zazoomblog : Di Marzio: Osimhen è straripante. Anguissa? Grandissimo acquisto - #Marzio: #Osimhen #straripante. - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #DiMarzio: '#Anguissa è la cravatta perfetta per il vestito del #Napoli! Si è anche abbassato l'ingaggio per giocare i… - salvione : Di Marzio: 'Osimhen è straripante. Anguissa? Grandissimo acquisto' -

Ultime Notizie dalla rete : Marzio Anguissa

Così Gianni Di, ai microfoni di Radio Marte , ha esaltato Zambo, sempre più al centro del Napoli a neanche un mese dal suo arrivo. " Grande Napoli con un grande Koulibaly, Osimhen è ...Di: 'la cravatta giusta per il vestito del Napoli! Si è anche abbassato l'ingaggio per giocare in azzurro' A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto ...Gianni di Marzio, ex Napoli: "Gli ingranaggi di Spalletti per ora funzionano come quelli di un Rolex, l'importante è che non ce li scippino".24.09.2021 14:40 - Cassano: "Anguissa marziano, non lo conoscevo. Spalletti ha già vinto" 24.09.2021 14:27 - Ospina: "Grande squadra, ma strada è lunga! Osimhen formidabile, Spa ...