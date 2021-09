Covid, Pregliasco: "Da noi situazione migliore di Gb? Presto per dirlo" (Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - Contagi Covid-19, "è ancora Presto" per dire che in Italia le cose vanno meglio che nel Regno Unito. Nonostante i casi giornalieri registrati oltremanica si attestino da giorni intorno ai 30mila con un tasso di mortalità a tre cifre e da noi i contagi siano dieci volte meno, con un numero di morti che oggi supera di 2 unità i 50, il virologo Fabrizio Pregliasco frena gli entusiasmi. "Quando ci saranno gli sbalzi termici - dice il docente della Statale di Milano all'Adnkronos Salute - quando il lavoro in presenza prenderà più piede, quando sarà passato un po' di tempo dall'apertura delle scuole, lì si giocherà il destino di un'invernata", ammonisce. "Ogni nazione - spiega l'esperto - ha una sua curva con tempistiche diverse, non è un'onda sincrona nel mondo. E poi - rileva - a incidere sono state sicuramente anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) (Adnkronos) - Contagi-19, "è ancora" per dire che in Italia le cose vanno meglio che nel Regno Unito. Nonostante i casi giornalieri registrati oltremanica si attestino da giorni intorno ai 30mila con un tasso di mortalità a tre cifre e da noi i contagi siano dieci volte meno, con un numero di morti che oggi supera di 2 unità i 50, il virologo Fabriziofrena gli entusiasmi. "Quando ci saranno gli sbalzi termici - dice il docente della Statale di Milano all'Adnkronos Salute - quando il lavoro in presenza prenderà più piede, quando sarà passato un po' di tempo dall'apertura delle scuole, lì si giocherà il destino di un'invernata", ammonisce. "Ogni nazione - spiega l'esperto - ha una sua curva con tempistiche diverse, non è un'onda sincrona nel mondo. E poi - rileva - a incidere sono state sicuramente anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Pregliasco Virologi in tv solo con autorizzazione. Scoppia la polemica Fabrizio Pregliasco 'A mio avviso dovrebbe esserci piuttosto una carta per tutti coloro che parlano' di Covid in tv, radio, giornali e media in generale 'quali giornalisti, opinionisti e non addetti ...

Covid, Trizzino ai virologi: 'Mio odg? Facciano loro dovere' 'Il mio ordine del giorno' sui virologi in tv solo se autorizzati 'deve essere letto come un richiamo al compito istituzionale che i colleghi Bassetti, Pregliasco, Crisanti, Galli, in quanto virologi, immunologi, igienisti ecc. in quanto dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale e delle Università devono 'possedere'. Questi colleghi prima di tutto ...

Pregliasco: "Ridicolo che i virologi possano andare in tv solo se autorizzati" Il direttore sanitario del Galeazzi di Milano sull'ordine del giorno dell'ex M5s Trizzino che voleva fermare lo "strombazzamento mediatico dei virologi" ...

