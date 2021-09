«Così stanno sabotando il referendum sulla cannabis», l’appello di Cappato a Draghi: perché migliaia di firme rischiano di saltare (Di venerdì 24 settembre 2021) I tempi della burocrazia rischiano di: «sabotare il referendum sulla coltivazione della cannabis legale». A lanciare l’allarme è Marco Cappato, membro del Comitato del referendum, che tira in ballo direttamente il governo Draghi perché intervenga con una proroga dei tempi, che a questo punto si sta rivelando indispensabile. Cappato lamenta che finora solo: «un quarto delle richieste di certificazione sono state evase nel termine delle 48 ore previste dalla legge». Quel che sta andando a rilento sarebbe la trasmissione da parte dei Comuni dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di tutti i sottoscrittori del referendum. Documenti che poi sarà il Comitato promotore a depositare presso la Corte di cassazione. ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) I tempi della burocraziadi: «sabotare ilcoltivazione dellalegale». A lanciare l’allarme è Marco, membro del Comitato del, che tira in ballo direttamente il governointervenga con una proroga dei tempi, che a questo punto si sta rivelando indispensabile.lamenta che finora solo: «un quarto delle richieste di certificazione sono state evase nel termine delle 48 ore previste dalla legge». Quel che sta andando a rilento sarebbe la trasmissione da parte dei Comuni dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali di tutti i sottoscrittori del. Documenti che poi sarà il Comitato promotore a depositare presso la Corte di cassazione. ...

Advertising

riccardomagi : Siamo andati davanti @minGiustizia per chiedere tempo fino al 31 ottobre anche per #ReferendumCannabis. Senza discr… - riccardomagi : Siamo andati sotto @minGiustizia per esigere tempo fino al 31 ottobre anche per #ReferendumCannabis. Senza discrimi… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - treccanne : RT @riccardomagi: Siamo andati sotto @minGiustizia per esigere tempo fino al 31 ottobre anche per #ReferendumCannabis. Senza discriminazion… - Uroboros85 : RT @riccardomagi: Siamo andati sotto @minGiustizia per esigere tempo fino al 31 ottobre anche per #ReferendumCannabis. Senza discriminazion… -

Ultime Notizie dalla rete : Così stanno La Norvegia rialza i tassi e apre strada a Fed e Boe Inoltre la mossa della Norvegia apre così la strada a Fed e Boe , le quali si stanno avviando in questa direzione. Ieri la Norge Bank ha ritoccato all'insù il costo del denaro, portandolo da zero ...

Alis: 'Sì al green pass nei trasporti per proteggere lavoratori, committenti e utenti' ... le nostre aziende associate, con i loro imprenditori e dipendenti, si stanno già organizzando in ... al fine di monitorare e individuare le eventuali criticità che un settore così strategico ed ...

Animali: Bolla (Aisa), 'loro supporto a salute provato anche con patologie non evidenti' latinaoggi.eu Inoltre la mossa della Norvegia aprela strada a Fed e Boe , le quali siavviando in questa direzione. Ieri la Norge Bank ha ritoccato all'insù il costo del denaro, portandolo da zero ...... le nostre aziende associate, con i loro imprenditori e dipendenti, sigià organizzando in ... al fine di monitorare e individuare le eventuali criticità che un settorestrategico ed ...